Мурашко рассказал о работе системы здравоохранения на фоне санкций

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Российская система здравоохранения работает стабильно спустя год после введения санкционных мер, отметил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Система здравоохранения работает стабильно", – цитирует его РИА Новости.

По его словам, в настоящее время данная отрасль набирает обороты. Министр добавил, что определенный прогресс есть в разработке и производстве отечественной медицинской продукции.

Ранее сообщалось, что в Москве у врачей появилась возможность удаленно отслеживать состояние больных с хроническими заболеваниями благодаря новой функции электронной медкарты. Она получила название "Моя анкета самоконтроля".

Со стороны врачей создана система оповещений через сервис ЕМИАС "Диспансерное наблюдение", которая будет реагировать на отклонения в показателях, внесенных в анкету самоконтроля пациента.



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