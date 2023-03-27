07:23Общество
Мурашко рассказал о работе системы здравоохранения на фоне санкций
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Российская система здравоохранения работает стабильно спустя год после введения санкционных мер, отметил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"Система здравоохранения работает стабильно", – цитирует его РИА Новости.
По его словам, в настоящее время данная отрасль набирает обороты. Министр добавил, что определенный прогресс есть в разработке и производстве отечественной медицинской продукции.
Ранее сообщалось, что в Москве у врачей появилась возможность удаленно отслеживать состояние больных с хроническими заболеваниями благодаря новой функции электронной медкарты. Она получила название "Моя анкета самоконтроля".
Со стороны врачей создана система оповещений через сервис ЕМИАС "Диспансерное наблюдение", которая будет реагировать на отклонения в показателях, внесенных в анкету самоконтроля пациента.
В столичном здравоохранении расширилось число направлений с применением ИИ
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