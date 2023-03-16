Врачи в Москве смогут удаленно следить за состоянием хронических больных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Врачи в Москве получили возможность удаленно отслеживать состояние больных с хроническими заболеваниями благодаря новой функции электронной медкарты. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

На платформе открыли новый раздел, который получил название "Моя анкета самоконтроля".

"В электронных медкартах мы создали специальную анкету самоконтроля с удобной автоматической системой напоминаний. Помощники врачей научат пациентов работе с ней", – рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Со стороны врачей создана система оповещений через сервис ЕМИАС "Диспансерное наблюдение", которая будет реагировать на отклонения в показателях, внесенных в анкету самоконтроля пациента.

Анкета доступа либо в специальном одноименном разделе, либо в "Моем дневнике здоровья" по кнопке "Анкета самоконтроля". Список вопросов для каждого пациента формируется индивидуально, в зависимости от патологии. Заполнить опросник можно в любое время суток.

Для удобства пользователей в медкартах подключены умные уведомления, которые напомнят о необходимости внести данные. Дополнительные уведомления предусмотрены для пациентов с хроническими заболеваниями.

В конце февраля стало известно, что на все взрослые поликлиники Москвы расширили проект по проактивному диспансерному динамическому наблюдению. Как отметила Анастасия Ракова, эта система позволяет контролировать состояние пациентов в динамике.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!