В Москве расширили проект проактивного диспансерного наблюдения на все поликлиники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве расширили проект по проактивному диспансерному динамическому наблюдению на все взрослые поликлиники. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Это уникальный проект и принципиально новый формат диспансерного наблюдения", – цитирую Ракову на портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра пояснила, что благодаря проекту врач может контролировать состояние пациента в динамике: отслеживать результаты его анализов в медкарте, узнать о вызове жителем скорой помощи, пригласить его на прием в случае необходимости и скорректировать лечение.

Цель проекта заключается в намерении привить москвичам с хроническими заболеваниями культуру своевременного посещения специалистов. Помимо этого, проект нацелен на увеличение продолжительности и качества жизни горожан.

В постоянном контакте с пациентами находятся помощники врачей – сотрудники со средним медицинским образованием. Всего в штате проекта работают 400 таких сотрудников, но в случае необходимости их число может быть увеличено до 600.

В рамках программы под особым контролем находятся лица с сахарным диабетом II типа, гиперхолестеринемией, артериальной гипертонией, ишемической болезнью сердца, инфарктами миокарда и другими заболеваниями. Каждый из пациентов наблюдается в индивидуальном формате.

Программа диспансерного наблюдения доступна в одноименном разделе электронной медицинской карты. В ней содержатся данные о враче, медицинской организации, а также график плановых приемов, результаты анализов и другая информация.

С 2023 года диспансерное наблюдение является бесплатным в рамках перечня услуг по полису ОМС.

Ранее стало известно, что москвичи более тысячи раз поделились с врачами информацией из своих электронных медкарт с момента предоставления такой возможности. Чаще всего пациенты открывали временный доступ для предоставления результатов лабораторных и инструментальных исследований, а также к тем меддокументам, которые они загружали самостоятельно.



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