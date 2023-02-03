Собянин подвел итоги внедрения нового московского стандарта онкологической помощи

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал об итогах нового московского стандарта онкологической помощи. Запись опубликована в блоге на персональном сайте мэра Москвы.

Градоначальник рассказал, что подводит промежуточные итоги программы модернизации в преддверии Всемирного дня борьбы с раком. Он напомнил, что внедрение нового стандарта началось еще в 2019 году.

"В основу нового стандарта был положен комплексный подход к лечению в сочетании с максимальным вниманием к каждому пациенту. И разумеется, современные технологии и лекарственные препараты", – объяснил мэр.

По словам Сергея Собянина, выявление рака на ранних стадиях выросло до 65%, в то время как на нулевой стадии – в 3,5 раза. Нарастили в Москве и число госпитализаций, до уровня 380 тысяч в 2022 году. Кроме того, вдвое снизился показатель по смертности после постановки диагноза (до 13,1%).

Якорные стационары

Новый московский стандарт онкологической помощи подразумевает работу многопрофильных онкологических центров, которые состоят из стационара, центров амбулаторной онкологической помощи и патоморфологической лаборатории. Специалисты здесь осуществляют диагностику, хирургическое лечение, лекарственную терапию и диспансерное наблюдение.

Запущены многопрофильные центры на базе МКНЦ имени А. С. Логинова, МГОБ № 62, ГКБ имени С. П. Боткина, ММКЦ "Коммунарка" и ГКОБ № 1. Каждый из них закреплен за несколькими административными округами Москвы.

Модернизация инфраструктуры онкологической службы

В Москве реализованы новые центры амбулаторной онкологической помощи, которые заменили старые онкодиспансеры. В учреждениях могут проводить все виды амбулаторных исследований и лечения без перенаправления в другие медицинские организации.

Центры амбулаторной онкологической помощи работают в Городской клинической онкологической больнице № 1, ГКБ имени Боткина и в ММКЦ "Коммунарка".

Кроме того, в Московской онкологической больнице № 62 заработала лаборатория онкоморфологии и молекулярной генетики. В онкологической больнице № 1 был открыт онкохирургический корпус.

Сергей Собянин поделился планами и на 2023/2024 годы. За этот период в столице откроют лечебно-диагностический комплекс МКНЦ имени Логинова с двумя центрами амбулаторной онкологической помощи и отделением лучевой диагностики с современными компьютерными и магнитно-резонансными томографами и аппаратами для ПЭТ-КТ и ОФЭКТ-КТ.

В корпусе "Коммунарки" запустят в работу центр проведения 3D- и 4D-лучевой терапии. Кроме того, в эксплуатацию введут новые корпуса Онкологической больницы № 62 в Сколкове с полным спектром диагностических и лечебных возможностей.

Раннее выявление онкологических заболеваний органов пищеварения

На базе ГКБ имени Боткина, ГКБ имени Буянова и ММКЦ "Коммунарка" были созданы эндоскопические центры, оснащенные оборудованием экспертного класса в рамках проекта по раннему выявлению и профилактике колоректального рака и рака желудка.

С момента их запуска специалисты выполнили около 200 тысяч исследований. Благодаря своевременной диагностике выявление рака пищевода на ранних стадиях выросло на 34%, желудка – на 19%, кишечника – на 16%.

Современные лаборатории

Каждый многопрофильный онкологический центр Москвы оснащен новыми патоморфологическими лабораториями. В эти специализированные структуры были закуплены более 300 единиц медицинского оборудования.

Лаборатории позволяют проводить ряд высокотехнологичных операций – подбирать пациентам индивидуальную таргетную и иммунную терапию, автоматизировать процесс обработки диагностического материала, оцифровывать изображения и проводить удаленные консультации.

Клиентские пути и персональные помощники

Онкобольным в Москве предлагают персональных помощников. Эти специалисты помогают записаться на прием к врачам, на сдачу анализов и проведение исследований. Кроме того, оперативному получению помощи способствуют так называемые клиентские пути – алгоритмы ведения пациентов с момента диагностики до наблюдения после выписки.

Помощь персональных помощников получили уже свыше 100 тысяч москвичей.

Посты записи

При центральной амбулаторной онкологической помощи запущены посты записи. Здесь можно единовременно (и по возможности на один день) зарегистрироваться на инструментальные и лабораторные исследования, лечебно-диагностические процедуры и консультации специалистов.

Как подчеркнул мэр Москвы, на посты записи приходится более 50% регистраций от их общего числа.

Лекарственная терапия

С 1 апреля 2019 года пациентам в Москве назначаются наиболее эффективные таргетные и иммунные препараты, позволяющие избежать значительного числа побочных эффектов. Применяются новые федеральные клинические рекомендации по лечению наиболее распространенных видов рака.

Лекарственная терапия в столице охватывает 90% пациентов с показаниями к ней. Более чем 40 тысяч человек в 2022 году получили от города препараты по 10 видам рака, а именно молочной и предстательной желез, почки, прямой кишки, легкого, меланомы, мочевого пузыря, яичников, желудка, головы и шеи.

Цифровые сервисы и телемедицинские технологии

Московская онкологическая служба работает в рамках единой цифровой платформы городского здравоохранения, что означает применение электронных медицинских карт. В них заносятся результаты онкоконсилиумов, анализов, биопсий, протоколы осмотров, назначения врачей, электронные рецепты на льготные лекарства, направления на дальнейшие обследования и приемы.

Кроме того, столичные специалисты применяют технологии компьютерного зрения. Они позволяют выявлять новообразования на электронных снимках органов, которые незаметны для человеческого взгляда.

Также в Москве запустили пилотный проект по цифровой трансформации патоморфологических исследований. В рамках этой инициативы создаются цифровые копии биоматериалов и единая база гистологических изображений.

Дополнительно пациентам в столице доступен сервис телемедицинских консультаций с участием врачей-онкологов и гематологов. В рамках этой программы можно получить электронные рецепты на препараты длительного приема и получить разъяснения по решениям онкологических консилиумов.

Высокотехнологичная медицинская помощь

Базовая программа обязательного медицинского страхования (ОМС) в Москве включает в себя большинство видов специализированной онкологической помощи. За пределами базовой программы пациентам бесплатно предоставляют 3D- и 4D-лучевую терапию в 13 городских, федеральных и частных медицинских клиниках.

В Москве реализуется протонная терапия. Ее в 2022 году получили 99 пациентов. Что касается 3D- и 4D-лучевой терапии, то завершены более 10 тысяч курсов этой процедуры.

Как подчеркнул Сергей Собянин, доступность высокотехнологичной медицинской помощи станет выше с открытием лучевых отделений в МКНЦ имени Логинова и "Коммунарке".

Городской онкологический консилиум

Для пациентов с онкологическими заболеваниями в Москве введен в работу городской профильный консилиум под председательством главного внештатного специалиста онколога Москвы Игоря Хатькова.

Консилиум позволяет врачам оперативно находить нестандартные методы лечения для самых тяжелых пациентов. Всего с момента запуска проекта проведено более 150 заседаний, где рассмотрели более 1 000 клинических случаев.

Наблюдательные исследования эффективности онкопрепаратов

В 2022 году Московское онкологическое общество инициировало наблюдательные исследования, целью которых стало формирование клинической базы применения новейших онкологических препаратов.

Всего с момента запуска программы начаты исследования 12 онкологических препаратов по таким заболеваниям, как рак легкого, рак почки, рак молочной и предстательной желез. Лечение по новым схемам предоставляют для более чем 650 пациентов.

Наиболее эффективные и безопасные препараты, выявленные в ходе исследований, могут быть рекомендованы для внедрения в клиническую практику здравоохранения Москвы.

Московское онкологическое общество и обучение онкологов

Сергей Собянин подчеркнул важность Московского онкологического общества для реализации нововведений в области помощи онкобольным. Мэр отметил, что организация работает над улучшением маршрутизации пациентов, помогает внедрять современные скрининговые и диагностические программы, а также инновационные методы лечения.

Кроме того, в столице действует программа обучения и повышения квалификации для практикующих врачей-онкологов. Занятия проводятся в Кадровом центре департамента здравоохранения Москвы, в том числе с использованием симуляционного оборудования. Такой возможностью воспользовались уже более 500 врачей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в московских больницах увеличится доля высокотехнологичных операций. По словам градоначальника, в 2023 году в столице заработают три новые программы по оказанию стационарной медпомощи.

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