Собянин рассказал о модернизации инфекционной службы Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Столичные власти продолжают реализовывать программу модернизации городской инфекционной службы, которая стартовала в 2019 году. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра Москвы, к настоящему моменту специалисты завершили дооснащение действующих инфекционных отделений в городских больницах, отремонтировали главный корпус детской инфекционной клинической больницы № 6, а также построили новый детский инфекционный корпус больницы в Коммунарке и Московский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское".

Собянин отметил, что в текущий момент продолжается строительство новых корпусов 1-й городской инфекционной больницы.

"В целом мощность инфекционной службы Москвы составляет свыше 3,5 тысячи коек, из них 1 999 – для лечения взрослых и 1 570 – для детей. С момента запуска программы мы ни на минуту не приостановили ее реализацию и стремимся к тому, чтобы работа инфекционной службы города соответствовала самым современным стандартам", – добавил он.

Ранее Собянин заявил, что новый лечебно-диагностический комплекс инфекционной клинической больницы № 1 станет лучшим профильным стационаром в России. По словам мэра, в будущем больницу оснастят самым передовым диагностическим и операционным оборудованием.

Строительство комплекса на территории ИКБ № 1 началось в феврале 2020 года. Здания принялись возводить на месте устаревших корпусов. Новый комплекс будет состоять из трех зданий общей площадью 96,5 тысячи квадратных метров. Их объединяют подземным пространством и надземными переходами.

Собянин рассказал о ходе строительства комплекса инфекционной клинической больницы № 1

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