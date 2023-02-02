Собянин: новый комплекс ИКБ № 1 станет лучшим профильным стационаром России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый лечебно-диагностический комплекс инфекционной клинической больницы № 1 станет лучшим профильным стационаром в России. Об этом заявил Сергей Собянин во время осмотра хода строительства объекта.

Строительство комплекса на территории ИКБ № 1 началось в феврале 2020 года. Здания принялись возводить на месте устаревших корпусов. Новый комплекс будет состоять из трех зданий общей площадью 96,5 тысячи квадратных метров. Их объединяют подземным пространством и надземными переходами.

В комплексе оборудуют 546 мельцеровских боксов с возможностью расширения мощности до 996 коек. Ожидается, что работать там будут 1 818 специалистов, включая 450 врачей и 756 сотрудников среднего медперсонала.

В настоящее время на объекте завершаются работы по устройству фасадов корпусов, внутренних инженерных систем. Строительная готовность объекта составляет 92%.

По словам мэра, в будущем больницу оснастят самым передовым диагностическим и операционным оборудованием.

Собянин добавил, что рабочие планируют полностью завершить строительство в августе. Он также выразил надежду, что уже в сентябре медучреждение примет первых пациентов.

Градоначальник напомнил, что в 2019 году была начата комплексная модернизация инфекционной службы Москвы.

"За этот период времени мы дооснастили действующие инфекционные отделения в больницах, реконструировали главный корпус детской инфекционной больницы, построили новую инфекционную больницу, отделение в Коммунарке, построили инфекционную больницу в Вороновском", – отметил Собянин.

Ранее мэр рассказал, что три новые программы по оказанию стационарной медпомощи заработают в столице в этом году. По его словам, первая программа подразумевает привлечение органосберегающих технологий и операций.

Вторая же направлена на наращивание высокотехнологичной медпомощи по борьбе с болезнями, которые формируют структуру инвалидности или ранней смертности. В рамках третьей программы будет изучено открытие новых медицинских учреждений и внедрению в них инноваций.



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