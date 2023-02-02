Новая модель работы системы лучевой диагностики в Москве снизит срок получения заключения

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В Москве ввели новую модель работы системы лучевой диагностики, благодаря которой рентгенологические снимки из взрослых поликлиник анализируют в едином круглосуточном референс-центре. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Новая модель системы работы лучевой диагностики позволит сократить срок получения пациентами заключения с 27,5 часа до 30 минут. Работу в референс-центре оптимизировали так, чтобы рентгенологи анализировали снимки в рамках своего профиля. При поступлении снимка в центр специалисты сразу приступают к работе в комфортных условиях и необходимым оборудованием.

"Москва реализовала новую модель работы системы лучевой диагностики. Теперь врачи-рентгенологи всех взрослых поликлиник проводят описания исследований, выполненных на цифровом оборудовании, в едином круглосуточном московском референс-центре, а это каждое второе исследование в Москве. Рентгенологические снимки поступают из поликлиник в единое цифровое облачное хранилище медицинских изображений, распределяются по разным модальностям и специализациям, а специалисты сразу приступают к их анализу", – подчеркнула Ракова.

Кроме того, рабочие места специалистов оборудованы рабочими станциями, у них есть возможность пользоваться технологией голосового ввода и сервисами искусственного интеллекта. При возникновении сложной ситуации доктор может проконсультироваться со своими коллегами для правильного диагноза.

"Пациент получает направление, например, на КТ от врача-клинициста. Его проводят в поликлинике, на месте работает только рентгенолаборант, медицинское изображение автоматически загружается в единую радиологическую информационную систему. Врач нашего референс-центра получает исследование и делает описание", – добавил главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины Депздрава Москвы Юрий Васильев.

Ранее сообщалось, что анализ рентгеновских снимков искусственным интеллектом теперь оплачивается по ОМС. Таким образом, Москва стала первым городом в России, который ввел специальный тариф на исследования с помощью нейросетей. В настоящее время в столице около 40 сервисов искусственного интеллекта помогает рентгенологам по 17 направлениям исследований. Нейросети наносят разметку на лучевые исследования и производят необходимые измерения.



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