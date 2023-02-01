Врачи общей практики завершили обучение на 75% в кадровом центре Депздрава

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Врачи общей практики окончили порядка 75% программы обучения в рамках повышения квалификации в кадровом центре департамента здравоохранения Москвы. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на исполняющую обязанности директора центра Юлию Уварову.

Она напомнила, что в перечень задач врачей подобного направления входит самый разный функционал, в том числе выявление симптомов патологии и медпомощь в тех случаях, когда это можно совершить без направления пациента к узкопрофильному специалисту. Благодаря программе медики узнают актуальную информацию о методах диагностики и лечения самых распространенных видов заболеваний.

"Врачи общей практики прошли обучение по гематологии, ревматологии и гастроэнтерологии. Обучение завершено по 10 из 13 образовательных модулей, то есть специалисты прошли уже 75% программы", – заявила Уварова.

Медики также прошли обучение по направлениям оториноларингологии, офтальмологии, дерматовенерологии, неврологии, эндокринологии, урологии, а также по инфекционным заболеваниям. Все образовательные модули включают в себя теоретическую и практическую части с длительностью в 18 академических часов.

Ранее сообщалось, что для воспитанников медицинских классов школ Москвы проведут экскурсии по поликлиникам, больницам и другим медучреждениям.

Во время мероприятий школьники узнают, как устроены подобного рода учреждения, в частности познакомятся с особенностями деятельности разных специалистов, организации взаимодействия с пациентами.

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