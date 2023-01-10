Посты записи оборудованы во всех столичных центрах амбулаторной онкопомощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала о постах записи, которые появились во всех московских онкоцентрах амбулаторной помощи (ЦАОП). Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Для улучшения пациентского сервиса мы начали оборудовать в центрах амбулаторной онкологической помощи посты записи. Теперь они работают во всех ЦАОП столицы – с их помощью москвичи записались уже более 60 тысяч раз", – отметила она.

По словам Раковой, эти посты значительно упрощают процедуру записи пациента на обследование и экономят время. Сервис имеет ряд преимуществ, в том числе дает администратору учитывать одновременно и свободное время врача, и запись в лечебно-диагностические кабинеты.

Пациенты получают возможность записаться на целый комплекс исследований и процедур. Врачи, в свою очередь, могут сосредоточиться на лечении больных, оставив решать административные вопросы специалистам, которые работают на постах записи.

Данный сервис начали применять летом 2022 года в центрах амбулаторной онкологической помощи при городской клинической онкологической больнице № 1 и городской клинической больнице имени С. П. Боткина. Теперь он доступен во всех ЦАОП.

Повышение качества оказания помощи больным онкологией остается приоритетным направлением столичного здравоохранения. В Москве на сегодняшний день работают шесть онкоцентров на базе следующих медучреждений:

Московского клинического научного центра имени А. С. Логинова;

Московской городской онкологической больницы № 62;

городской клинической больницы имени С. П. Боткина;

Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка";

городской клинической онкологической больницы № 1;

городской клинической больницы имени Д. Д. Плетнева.

Ранее стало известно , что правительство Москвы намерено провести конкурс на заключение офсетного контракта на поставку онкопрепаратов, это позволит более чем на 80% обеспечить столичных пациентов необходимыми лекарственными средствами отечественного производства.

По словам Раковой, такие контракты очень полезны как для города, так и для производителей, поскольку они гарантируют стабильную закупку препаратов в медучреждения. Кроме того, их заключение позволит создать в Москве новое высокотехнологичное производство, которое обеспечит создание новых рабочих мест и сделает город независимым от иностранных поставщиков.



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