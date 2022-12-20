Правительство Москвы заключит офсетный контракт на поставку онкопрепаратов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Правительство Москвы проведет конкурс на заключение офсетного контракта на поставку онкопрепаратов, это позволит более чем на 80% обеспечить столичных пациентов необходимыми лекарственными средствами отечественного производства, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Недавно правительство Москвы приняло решение о проведении очередного электронного конкурса на заключение офсетного контракта на поставку лекарственных препаратов, в том числе по онкологическому и онкогематологическому профилю. Распоряжение по данному вопросу подписал Сергей Собянин", – сказала она.

По словам Раковой, такие контракты очень полезны как для города, так и для производителей, поскольку они гарантируют стабильную закупку препаратов в медучреждения. Кроме того, их заключение позволит создать в Москве новое высокотехнологичное производство, которое обеспечит создание новых рабочих мест и сделает город независимым от иностранных поставщиков.

"Так, например, после выхода производства на полную мощность в течение ближайших лет офсетные контракты позволят более чем на 80% обеспечить современными российскими препаратами пациентов с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями", – пояснила Ракова.

Столичные власти заключили уже пять офсетных контрактов на 72,7 миллиарда рублей. Четыре из них предусматривают организацию производства медицинских изделий и лекарственных препаратов, один – детского питания. Три предприятия уже начали работу.

По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в 2022 году власти одобрили проведение 11 конкурсов на заключение офсетных контрактов, пять из которых относятся к сфере фармацевтики.

"Победители конкурсов вложат не менее 5,5 миллиарда рублей в локализацию предприятий по производству жизненно важных лекарственных препаратов более чем по 80 международным непатентованным наименованиям", – пояснил он.

Ранее Сергей Собянин принял решение о заключении офсетного контракта на создание в столице производства 14 лекарственных препаратов. По условиям контракта, поставщик-инвестор должен в течение трех лет создать на территории города производство 14 лекарственных препаратов, среди которых будут семь препаратов для лечения онкологических заболеваний.

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