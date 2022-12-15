Мэр Москвы принял решение привлечь инвесторов для создания производства ряда лекарств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин принял решение о заключении офсетного контракта на создание в столице производства 14 лекарственных препаратов. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

По условиям контракта, поставщик-инвестор должен в течение трех лет создать на территории города производство 14 лекарственных препаратов, среди которых будут 7 препаратов для лечения онкологических заболеваний, один – онкогематологических, 2 – диабета, 2 – сердечно-сосудистых, один – ревматологических и неспецифического язвенного колита, один – неврологических.

Сумма частных инвестиций должна составить не менее трех миллиардов рублей. В случае заключения сделки город возьмет на себя обязательства по приобретению препаратов в течение 6 лет.

До этого столичное правительство заключило 5 офсетных контрактов с общим объемом закупок 72,7 миллиарда рублей. Сумма частных инвестиций по новым контрактам должна составить не менее 9,7 миллиарда рублей, уточнили в пресс-службе.

Ранее Собянин продлил на 2023 год программу комплексной поддержки клинических исследований новых лекарственных препаратов в городских медучреждениях. Власти города будут оказывать разработчикам лекарств юридическую помощь и компенсировать до 50% всех затрат на исследование важных препаратов.

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