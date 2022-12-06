12:33Город
Инновационный комплекс по производству лекарств построен в "Технополисе "Москва"
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Заммэра столицы Андрей Бочкарев сообщил о завершении строительства инновационного комплекса по производству лекарств на базе "Технополиса "Москва".
"Наряду с другими активно развивающимися на территории особой экономической зоны медицинскими производствами, новый крупный промышленный комплекс внесет важный вклад в процесс импортозамещения в области здравоохранения", – отметил он.
Комплекс находится в семиэтажном здании, под складские помещения отведены еще три этажа. По словам Бочкарева, здесь будут производить более 80 различных видов лекарств, которые направлены на лечение:
- сердечно-сосудистой системы;
- дыхательной системы;
- костно-мышечной системы;
- пищеварительного тракта.
Также будут выпускаться противомикробные препараты.
В составе комплекса есть производственные помещения, а также подготовлены офисные зоны, места для отдыха сотрудников и кафе. Здесь создано 350 рабочих мест.
Как отметил глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, осталось только получить разрешение на ввод в эксплуатацию.
Здание обеспечено системами:
- оповещения и управления эвакуацией при пожаре;
- пожарной сигнализацией;
- охраны входа;
- контроля доступа;
- видеонаблюдения.
Территорию вблизи комплекса благоустроили – здесь появились проезды и тротуары, а также высажены газоны, кустарники и деревья.
Помимо основного комплекса, тут размещены котельная, автостоянка на 67 мест и контрольно-пропускные пункты.
Войстратенко подчеркнул, что здание комплекса прошло ряд проверок и экспертиз, которые были необходимы для контроля качества и безопасности объекта.
В октябре Собянин подписал распоряжение о проведении электронного конкурса на право заключения офсетного контракта на поставку медицинской мебели для городских учреждений здравоохранения.
По условиям контракта победитель конкурса возьмет на себя обязательства в течение трех лет организовать на территории столицы новое производство медицинской мебели. Общий объем инвестиций должен составить не менее 250 миллионов рублей.
Правительство Москвы гарантирует покупку в течение 10 лет 80 позиций мебели, в том числе стеллажи, тумбы, шкафы, хирургические столы, медицинские стулья и другое, на общую сумму не менее 5,1 миллиарда рублей.
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