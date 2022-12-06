Инновационный комплекс по производству лекарств построен в "Технополисе "Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Заммэра столицы Андрей Бочкарев сообщил о завершении строительства инновационного комплекса по производству лекарств на базе "Технополиса "Москва".

"Наряду с другими активно развивающимися на территории особой экономической зоны медицинскими производствами, новый крупный промышленный комплекс внесет важный вклад в процесс импортозамещения в области здравоохранения", – отметил он.

Комплекс находится в семиэтажном здании, под складские помещения отведены еще три этажа. По словам Бочкарева, здесь будут производить более 80 различных видов лекарств, которые направлены на лечение:

сердечно-сосудистой системы;

дыхательной системы;

костно-мышечной системы;

пищеварительного тракта.

Также будут выпускаться противомикробные препараты.

В составе комплекса есть производственные помещения, а также подготовлены офисные зоны, места для отдыха сотрудников и кафе. Здесь создано 350 рабочих мест.

Как отметил глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, осталось только получить разрешение на ввод в эксплуатацию.

Здание обеспечено системами:

оповещения и управления эвакуацией при пожаре;

пожарной сигнализацией;

охраны входа;

контроля доступа;

видеонаблюдения.

Территорию вблизи комплекса благоустроили – здесь появились проезды и тротуары, а также высажены газоны, кустарники и деревья.

Помимо основного комплекса, тут размещены котельная, автостоянка на 67 мест и контрольно-пропускные пункты.

Войстратенко подчеркнул, что здание комплекса прошло ряд проверок и экспертиз, которые были необходимы для контроля качества и безопасности объекта.

В октябре Собянин подписал распоряжение о проведении электронного конкурса на право заключения офсетного контракта на поставку медицинской мебели для городских учреждений здравоохранения.

По условиям контракта победитель конкурса возьмет на себя обязательства в течение трех лет организовать на территории столицы новое производство медицинской мебели. Общий объем инвестиций должен составить не менее 250 миллионов рублей.

Правительство Москвы гарантирует покупку в течение 10 лет 80 позиций мебели, в том числе стеллажи, тумбы, шкафы, хирургические столы, медицинские стулья и другое, на общую сумму не менее 5,1 миллиарда рублей.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!