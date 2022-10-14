Собянин решил заключить контракт на организацию производства медицинской мебели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин подписал распоряжение о проведении электронного конкурса на право заключения офсетного контракта на поставку медицинской мебели для городских учреждений здравоохранения, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

По условиям контракта победитель конкурса возьмет на себя обязательства в течение трех лет организовать на территории столицы новое производство медицинской мебели. Общий объем инвестиций должен составить не менее 250 миллионов рублей.

Правительство Москвы гарантирует покупку в течение 10 лет 80 позиций мебели, в том числе стеллажи, тумбы, шкафы, хирургические столы, медицинские стулья и другое, на общую сумму не менее 5,1 миллиарда рублей.

Ранее правительство города заключило пять офсетных контрактов с общим объемом закупки 72,7 миллиарда рублей. Из них четыре контракта предусматривают организацию производства лекарств и изделий медицинского назначения, еще один контракт – производство детского питания.

На сегодняшний день введено в эксплуатацию три новых завода, начались поставки продукции для городских нужд. С 1 июля минимальный порог инвестиций в создание или модернизацию производства в рамках офсетных контрактов снизили с 1 миллиарда до 100 миллионов рублей, что позволит существенно расширить практику заключения офсетов.

Заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что Москва продолжает работу, направленную на развитие ценностно-ориентированной системы здравоохранения. По словам заммэра, в течение трех лет в городе ведут масштабную работу по улучшению оказания онкологической помощи.



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