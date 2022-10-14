Анастасия Ракова: Москва продолжает развитие ценностно-ориентированного здравоохранения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Москва продолжает работу, направленную на развитие ценностно-ориентированной системы здравоохранения. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По словам заммэра, в течение трех лет в городе ведут масштабную работу по улучшению оказания онкологической помощи.

"С этого года мы начали переход к ценностно-ориентированному здравоохранению. Мы приступили к разработке клиентских путей для онкозаболеваний – четко выстроенного процесса по всем этапам: от подозрения на злокачественное новообразование до пожизненного наблюдения после лечения", – приводят слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы.

На основе информации был составлен список многопрофильных онкологических стационаров. В числе лучших оказались Московский клинический научный центр имени А. С. Логинова, городская клиническая онкологическая больница № 1, Московская городская онкологическая больница № 62 и другие медицинские организации.

Отмечается, что преимущество ценностно-ориентированной системы заключается в ее фокусировании на клиенте. Здесь акцент делается не на объеме медицинской помощи, а на конечном результате, которого можно достигнуть при работе по такой системе.

Новый стандарт онкологической помощи позволил объединить все технологические и кадровые ресурсы в одной месте. В каждом многопрофильном медицинском центре есть лаборатории, центры амбулаторной онкологической помощи и другие.

Ранее сообщалось, что пациенты с онкозаболеваниями смогут продлить электронные рецепты дистанционно. Для получения дистанционной помощи пациентам с онкозаболеваниями можно скачать приложение "ЕМИАС: Телемедицина".

Сообщалось, что к началу сентября 2022 года врачи дистанционно продлили действие уже более пяти тысяч рецептов и уведомили порядка двух тысяч пациентов об итогах онкоконсилиумов.



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