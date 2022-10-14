Искусственный интеллект поможет врачам диагностировать плоскостопие у подростков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Ю. Иванко

Врачи-рентгенологи детских больниц и поликлиник могут использовать цифровой помощник на основе искусственного интеллекта, чтобы определить плоскостопие у подростков от 14 до 18 лет. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

По словам замруководителя департамента здравоохранения столицы Ильи Тырова, еще более 50 детских медучреждений столицы присоединилось к московскому эксперименту по внедрению технологий компьютерного зрения в медицину. Уже внедрено и работает более 30 сервисов, которые помогли проанализировать уже семь миллионов лучевых исследований пациентов столицы по 15 различным направлениям.

В свою очередь, директор столичного Центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев пояснил, что врач будет видеть предварительно размеченный нейросетью снимок для последующего описания, что упрощает работу и экономит время.

Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столице расширились возможности сервисов искусственного интеллекта в медицине. По ее словам, компьютерное зрение будет помогать рентгенологам в обработке дополнительных направлений исследований.

Кроме того, на данный момент технология искусственного интеллекта применяется в девяти направлениях исследований – анализах на признаки рака легких, остеопороза, ишемической болезни сердца и других.



"Доктор 24": плоскостопие

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