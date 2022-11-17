Собянин принял решение о привлечении инвесторов для создания четырех новых фармпроизводств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин принял решение о привлечении инвесторов для создания четырех новых фармацевтических производств в столице, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

Власти проведут четыре электронных конкурса на право заключения госконтрактов со встречными инвестиционными обязательствами на поставку лекарств. По условиям контрактов поставщики-инвесторы должны будут в течение 2–4 лет локализовать на территории Москвы производство 74 лекарственных препаратов, включая иммунодепрессанты, противоопухолевые, противовоспалительные, кардиопротективные, гипогликемические и антигистаминные препараты.

Правительство Москвы гарантирует закупать выпускаемую продукцию в течение 4–5 лет на общую сумму 17,85 миллиарда рублей. Таким образом власти обещают стабильность поставок широкой номенклатуры лекарств в медучреждения столицы.

Ранее правительство Москвы заключило пять офсетных контрактов с общим объемом закупок 72,7 миллиарда рублей. Из них четыре контракта предусматривают организацию производства лекарств и изделий медицинского назначения, один контракт – производство детского питания.

Три производства уже ввели в эксплуатацию, начались поставки продукции для городских нужд. С июля 2022 года минимальный порог инвестиций в создание или модернизацию производства в рамках офсетных контрактов снизился с миллиарда до 100 миллионов рублей, что позволило существенно расширить практику заключения офсетов.

В октябре Собянин подписал распоряжение о проведении электронного конкурса на право заключения офсетного контракта на поставку медицинской мебели для городских учреждений здравоохранения.

По условиям контракта победитель конкурса возьмет на себя обязательства в течение трех лет организовать на территории столицы новое производство медицинской мебели. Общий объем инвестиций должен составить не менее 250 миллионов рублей.

Правительство Москвы гарантирует покупку в течение 10 лет 80 позиций мебели, в том числе стеллажи, тумбы, шкафы, хирургические столы, медицинские стулья и другое, на общую сумму не менее 5,1 миллиарда рублей.

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