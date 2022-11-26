Кабмин РФ утвердил упрощенный порядок предоставления лицензий на производство лекарств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об упрощенном порядке предоставления лицензий на производство лекарственных средств. Об этом сообщает ТАСС.

"Упрощенный порядок позволяет производителям направлять в Минпромторг пакет электронных документов, необходимых для получения лицензий, с помощью единого портала госуслуг", – указано на сайте кабмина.

Министерство промышленности и торговли РФ будет проверят сведения, после чего срок выдачи лицензий сократится с 45 до 30 рабочих дней.

Подобный порядок выдачи разрешений был запущен в экспериментальном режиме с августа 2021 года. Он был призван отработать практику выдачи наибольшего возможного числа лицензий в электронной форме.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, направленный на возрождение деятельности производственных аптек в России. Документ подразумевает, что организации смогут готовить лекарственные препараты из фармацевтических субстанций и иных лекарств.

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