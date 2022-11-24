Льготные электронные рецепты сроком до года начнут оформлять в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Pоман Васильев

В столичных больницах начнут выписывать электронные рецепты на срок до одного года. Такое право смогут получить те, кому положены бесплатные лекарства, заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Теперь врачи смогут выписывать льготные электронные рецепты со сроком действия до одного года. Таким образом, пациентам больше не придется лишний раз приходить в поликлинику для оформления рецепта на препараты, которые они принимают на постоянной основе", – цитирует Ракову портал мэра и правительства Москвы.

По ее словам, во время приема специалист сможет выписать рецепт с указанием графика его обслуживания. Обычно это реализуется раз в месяц или раз в три месяца. Пациент сможет приходить сразу в аптеку и получать нужные лекарства.

Ракова подчеркнула, что с информацией о рецептах жители столицы смогут ознакомиться в электронных медкартах в разделе "Мои рецепты", а также в медучреждениях.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла законопроект, направленный на возрождение работы производственных аптек в РФ. Инициативой отменяется запрет на изготовление аптеками зарегистрированных лекарственных препаратов.

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