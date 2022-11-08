Запасов антибиотиков с амоксициллином в России хватит более чем на шесть месяцев – ЦРПТ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На данный момент запасов антибиотиков с амоксициллином в РФ хватит более чем на шесть месяцев, в аптеках их более 8,8 миллиона упаковок. Кроме того, производство этих препаратов продолжается. Об этом РИА Новости рассказал оператор системы маркировки "Честный знак" Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"Объем запасов этих антибиотиков в гражданском обороте – более 14,8 миллиона упаковок, в аптечном сегменте – более 8,8 миллиона упаковок, чего достаточно для того, чтобы полностью покрыть потребности россиян более чем на полгода, притом производство этих препаратов продолжается", – уточнили в ЦРПТ.

Оператор зафиксировал повышенный спрос на препараты с действующим веществом амоксициллин + кловулановая кислота в 2022 году. С начала года этот показатель увеличился на 13%.

Как выяснило агентство, аптеки в Москве столкнулись с дефицитом антибиотиков с амоксициллином, в Минпромторге России подтвердили эту информацию, однако отметили, что в ближайшее время сбои с обеспечением аптек этим препаратом прекратятся. Министерство объяснило, что повышенный спрос на лекарство, равно как и дефицит, можно объяснить сезонным подъемом заболеваемости и стремлением граждан закупить препарат впрок.

В свою очередь, Росздравнадзор сообщил со ссылкой на данные сайтов крупных аптечных сетей, что в свободной продаже имеется широкий выбор лекарств на основе амоксициллина.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!