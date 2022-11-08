В Москве возник дефицит антибиотика "Амоксиклав"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Аптеки Москвы столкнулись с дефицитом антибиотиков на основе амоксициллина. Об этом сообщает РИА Новости.

Как выяснил корреспондент издания, из продажи вышло лекарство под названием "Амоксиклав". Фармацевты отмечают, что препарата нет не только в самих аптеках, но и на складах в Москве.

В сервисах по заказу лекарств и медицинских товаров онлайн, таких как "ЕАптека" и Apteka.ru, "Амоксиклав" по-прежнему продается. Наличие препарата также подтверждает маркетплейс "Здравсити".

В Минпромторге сообщили, что повышенный спрос на лекарство, равно как и дефицит, объясняются сезонным подъемом заболеваемости и стремлением граждан закупить препарат впрок. В ведомстве уточнили, что выход на рынок новых отечественных производителей позволит остановить сбои с поставками.

"Амоксиклав" в первом полугодии 2022 года производился на пяти площадках в России. Система маркировки указывает, что всего в стране имеются примерно 10,5 миллиона упаковок лекарства. Имеются и зарубежные аналоги.

Ранее сообщалось, что в Россию временно прекращены поставки антидепрессанта "Золофт". Об этом рассказали в пресс-службе местного подразделения американского производителя Viatris.

В Росздравнадзоре впоследствии сообщили, что в ведомство не поступали жалобы на отсутствие препарата.

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