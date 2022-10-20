Путин подписал указ об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Владимир Путин подписал указ о проведении в трех регионах России эксперимента по онлайн-продаже лекарств, отпускаемых по рецепту. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Соответствующий эксперимент пройдет в Москве, Подмосковье и Белгородской области. Он начнется 1 марта следующего года и продлится до 1 марта 2026 года. Его участники смогут продавать рецептурные лекарства, включенные в специальный перечень. В него не будут входить препараты, включающие наркотические, психотропные и другие подобные сильнодействующие вещества, а также прекурсоры.

В эксперименте не будут участвовать лекарства, отпускаемые бесплатно или со скидкой гражданам, имеющим право на обеспечение лекарствами за счет средств бюджета.

Отвечать за проведение эксперимента поручено правительству РФ. Оно будет определять требования к аптекам, участвующим в эксперименте, способам доставки препаратов, а также правила выдачи разрешений на торговлю такими лекарствами.

Госдума приняла закон об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств в начале октября.

Комментируя это решение, экономист Георгий Остапкович назвал его прогрессивным и соответствующим международным трендам. По его словам, оно, в частности, облегчит жизнь людям с ограниченными возможностями.



Онлайн-продажа рецептурных лекарств начнется в трех регионах РФ в 2023 году

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