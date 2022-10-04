Госдума приняла закон об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств.

Согласно документу, эксперимент начнется 1 марта 2023 года в Москве, Подмосковье и Белгородской области. Его участники будут вправе продавать лекарства, включенные в перечень разрешенных к реализации.

Кабмин РФ будет определять критерии включения препаратов в данный список.

Участники пилотного проекта наделяются правом дистанционно осуществлять розничную торговлю лекарствами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту на лекарственный препарат, в том числе в электронной форме в личном кабинете гражданина на портале госуслуг.

Уточняется, что в эксперименте не будут участвовать лекарства, отпускаемые бесплатно или со скидкой гражданам, имеющим право на обеспечение лекарствами за счет средств бюджета.

14 сентября Госдума приняла данный законопроект в первом чтении.

В свою очередь, замминистра здравоохранения России Сергей Глаголев заявил, что в ведомстве планируют строго ограничить перечень рецептурных лекарств, доступных к онлайн-покупке в рамках соответствующего эксперимента.

Он добавил, что ограничены также будут "вопросы субъективного применения аптеками круга лекарственных препаратов, подлежащих реализации".



Кабмин одобрил законопроект об онлайн-продаже рецептурных лекарств

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