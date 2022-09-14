Минздрав ограничит перечень рецептурных лекарств для онлайн-продажи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Замминистра здравоохранения России Сергей Глаголев заявил, что в ведомстве планируют строго ограничить перечень рецептурных лекарств, доступных к онлайн-покупке в рамках соответствующего эксперимента. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы ограничим в рамках эксперимента риски дистанционной реализации препаратов с потенциальной перспективой злонамеренного использования пациентами самостоятельно. В этой связи реализация эксперимента будет идти в рамках строго определенного перечня", – заявил представитель Минздрава.

Глаголев добавил, что ограничены также будут "вопросы субъективного применения аптеками круга лекарственных препаратов, подлежащих реализации".

В среду, 14 сентября, Госдума приняла в первом чтении законопроект об онлайн-продаже рецептурных лекарств. Эксперимент проведут только в Москве, Московской и Белгородской областях в период с 1 марта 2023 года по 1 марта 2026 года.