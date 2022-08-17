В ГД поддержали идею маркировки опасных для водителей лекарств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Обратить внимание водителей на препараты, снижающие концентрацию внимания, будет целесообразным решением. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по промышленности и торговле от партии "Единая Россия" Евгений Нифантьев в разговоре с Агентством "Москва".

"Их маркировкой может служить значок с перечеркнутым автомобилем в красном круге – по аналогии с дорожным знаком", – предложил Нифантьев.

Увидев маркировку, водителю будет необходимо ознакомиться с составом препарата. Его описание должно быть подробным, в том числе содержать информацию о периоде выведения компонентов из организма, подчеркнул депутат.

Важным парламентарий также считает описание мер предосторожности на упаковке препаратов. По его словам, это поможет сделать выводы о возможных рисках.

"Введение подобной маркировки не должно повлиять на стоимость таких препаратов, поскольку потребует только единовременного изменения макета упаковки и внесения изменений в регистрационное удостоверение и инструкцию", – добавил Нифантьев.

Ранее начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Александр Быков заявил о необходимости создать реестр лекарств, прием которых запрещает управлять автомобилем. По его словам, нужно также четко прописывать запрет на вождение машины при приеме определенных лекарств.

Кроме того, нарколог, врач-психиатр Александр Ковтун перечислил лекарства, которые могут привести к лишению прав. Специалист объяснил, что некоторые лекарственные средства при медосвидетельствовании показывают наличие психотропных веществ в крови. К ним Ковтун отнес группы препаратов, среди которых – нейролептики, транквилизаторы, антиконвульсанты и антидепрессанты.

Проблемы у водителей могут вызвать и лекарственные средства, отпускаемые без рецепта врача, добавил эксперт.