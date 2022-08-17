В ГД поддержали идею маркировки опасных для водителей лекарств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Обратить внимание водителей на препараты, снижающие концентрацию внимания, будет целесообразным решением. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по промышленности и торговле от партии "Единая Россия" Евгений Нифантьев в разговоре с Агентством "Москва".
"Их маркировкой может служить значок с перечеркнутым автомобилем в красном круге – по аналогии с дорожным знаком", – предложил Нифантьев.
Увидев маркировку, водителю будет необходимо ознакомиться с составом препарата. Его описание должно быть подробным, в том числе содержать информацию о периоде выведения компонентов из организма, подчеркнул депутат.
Важным парламентарий также считает описание мер предосторожности на упаковке препаратов. По его словам, это поможет сделать выводы о возможных рисках.
"Введение подобной маркировки не должно повлиять на стоимость таких препаратов, поскольку потребует только единовременного изменения макета упаковки и внесения изменений в регистрационное удостоверение и инструкцию", – добавил Нифантьев.
Ранее начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Александр Быков заявил о необходимости создать реестр лекарств, прием которых запрещает управлять автомобилем. По его словам, нужно также четко прописывать запрет на вождение машины при приеме определенных лекарств.
Кроме того, нарколог, врач-психиатр Александр Ковтун перечислил лекарства, которые могут привести к лишению прав. Специалист объяснил, что некоторые лекарственные средства при медосвидетельствовании показывают наличие психотропных веществ в крови. К ним Ковтун отнес группы препаратов, среди которых – нейролептики, транквилизаторы, антиконвульсанты и антидепрессанты.
Проблемы у водителей могут вызвать и лекарственные средства, отпускаемые без рецепта врача, добавил эксперт.
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