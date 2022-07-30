Юрист рассказал, в каких случаях у автомобилистов могут забрать машину

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов рассказал, в каких случаях у российских автомобилистов могут забрать машину. Об этом сообщает агентство "Прайм".

По его словам, машину могут изъять полицейские, если им нужно преследовать преступника. При этом правоохранитель должен оставить автомобилисту свои данные и сообщить, где и когда машина будет возвращена.

Миронов рассказал, что также автомобиль могут забрать у водителей без прав и тех, кто сел за руль в состоянии опьянения.

Изъять автомобиль могут и в производстве по уголовным делам, а также в качестве обеспечения ответственности собственника по взятым на себя обязательств. Это различные долги перед банком и организациями, по алиментам и т.п.

"Собственник в этих случаях знает не только то, в связи с чем произведено изъятие у него автомобиля, но и понимает, каким образом остановить этот процесс, то есть, что нужно сделать, чтобы долг был погашен", – отметил юрист.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий возможность лишения водительских прав автомобилистов при выявлении у них определенных болезней.

По действующему законодательству к управлению транспортным средством не допускаются люди преимущественно с психическими расстройствами, например деменцией или шизофренией, умственной отсталостью, слепотой, ахроматопсией и другими недугами, несовместимыми с вождением. Как отмечают авторы инициативы, многое из этого может возникнуть уже после получения человеком водительского удостоверения, тогда как медосвидетельствование обычно проводят раз в 10 лет.

