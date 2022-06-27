В РФ предложили лишать прав водителей при выявлении у них ряда заболеваний

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий возможность лишения водительских прав автомобилистов при выявлении у них определенных болезней. Об этом сообщает газета "Известия".
По действующему законодательству к управлению транспортным средством не допускаются люди преимущественно с психическими расстройствами, например деменцией или шизофренией, умственной отсталостью, слепотой, ахроматопсией и другими недугами, несовместимыми с вождением. Как отмечают авторы инициативы, многое из этого может возникнуть уже после получения человеком водительского удостоверения, тогда как медосвидетельствование обычно проводят раз в 10 лет.
Уточняется, что поправки в законы "О безопасности дорожного движения" и "О персональных данных" разработаны по поручению Владимира Путина, который предложил создать базу данных граждан, у которых имеются противопоказания к вождению, и обеспечить МВД доступ к ней.
Предполагается, что после внесения соответствующих поправок система будет работать следующим образом: при обнаружении во время внеочередного осмотра или оказания медпомощи у человека недуга, несовместимого с вождением, информация будет поступать в федеральный реестр. После этого пациент получит направление на медосвидетельствование. В случае подтверждения диагноза соответствующая информация поступит в ГИБДД, после чего водительское удостоверение признается недействительным.
Ранее в Госдуму внесли законопроект, запрещающий сдавать экзамен на получение водительских прав, если человеку был вынесен административный штраф за вождение в нетрезвом виде. В случае принятия документа запрет будет действовать до истечения срока, в течение которого указанные лица считаются подвергнутыми данному административному наказанию.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: