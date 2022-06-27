В РФ предложили лишать прав водителей при выявлении у них ряда заболеваний

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий возможность лишения водительских прав автомобилистов при выявлении у них определенных болезней. Об этом сообщает газета "Известия".

По действующему законодательству к управлению транспортным средством не допускаются люди преимущественно с психическими расстройствами, например деменцией или шизофренией, умственной отсталостью, слепотой, ахроматопсией и другими недугами, несовместимыми с вождением. Как отмечают авторы инициативы, многое из этого может возникнуть уже после получения человеком водительского удостоверения, тогда как медосвидетельствование обычно проводят раз в 10 лет.

Уточняется, что поправки в законы "О безопасности дорожного движения" и "О персональных данных" разработаны по поручению Владимира Путина, который предложил создать базу данных граждан, у которых имеются противопоказания к вождению, и обеспечить МВД доступ к ней.

Предполагается, что после внесения соответствующих поправок система будет работать следующим образом: при обнаружении во время внеочередного осмотра или оказания медпомощи у человека недуга, несовместимого с вождением, информация будет поступать в федеральный реестр. После этого пациент получит направление на медосвидетельствование. В случае подтверждения диагноза соответствующая информация поступит в ГИБДД, после чего водительское удостоверение признается недействительным.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, запрещающий сдавать экзамен на получение водительских прав, если человеку был вынесен административный штраф за вождение в нетрезвом виде. В случае принятия документа запрет будет действовать до истечения срока, в течение которого указанные лица считаются подвергнутыми данному административному наказанию.

