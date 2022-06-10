В ГД внесен проект, запрещающий получать права после штрафа за вождение в нетрезвом виде

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Правительство внесло в Госдуму законопроект, запрещающий сдавать экзамен на получение водительского удостоверения, если ранее был вынесен административный штраф за вождение в нетрезвом виде. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Поправку предлагается внести в статью 26 закона о безопасности дорожного движения. Его дополнят новой нормой, запрещающей получение водительских прав для тех, кто допустил управление транспортным средством в состоянии опьянения и не имеет права управления ТС.
В пояснительной записке отмечается, что запрет будет действовать до истечения срока, в течение которого указанные лица считаются подвергнутыми данному административному наказанию.
В настоящее время законодательством предусмотрено лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет за вождение в нетрезвом виде. В то же время после езды без прав можно свободно их получить впоследствии.
Кроме того, данный законопроект предусматривает допуск водителей к управлению автобусом только при наличии стажа управления транспортным средством других категорий. Также уточняются вопросы допуска к управлению ТС на территории России лиц, имеющих иностранные водительские удостоверения международного образца.
Ранее в ГИБДД Москвы сообщили, что в мае 2022 года в столице были задержаны более 1,6 тысячи водителей с признаками опьянения. От прохождения освидетельствования отказались 852 автомобилиста.
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