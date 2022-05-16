В МВД составили социальный портрет пьяного водителя

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В прошлом году участниками ДТП в пьяном виде чаще всего становились мужчины в возрасте от 30 до 39 лет со средним или средним специальным образованием, которые ранее привлекались к административной ответственности за нарушение ПДД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационно-аналитический обзор Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ.
"В девяти из десяти ДТП с участием водителей с признаками опьянения [за рулем находились] мужчины. Более чем в трети таких ДТП возраст водителей составил 30–39 лет", – говорится в материалах.
Отмечается, что люди с ученой степенью в прошлом году не совершили ни одного ДТП в состоянии опьянения.
Среди всех аварий с участием автомобилистов, ранее лишенных водительских прав, более 40% из них имели признаки опьянения, а среди ранее привлекавшихся к уголовной ответственности факты управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения устанавливались в 43,8% случаев.
Почти 50% водителей, попавших в ДТП в пьяном виде, официально не трудоустроены, 21% пришелся на работников сферы торговли и услуг.
Ранее стало известно, что определены автомобили, в которых чаще всего попадаются нетрезвые водители. Так, инспекторы чаще всего останавливали водителей за рулем автомобилей ВАЗ. Нарушения правил дорожного движения владельцы таких машин допускали в 28% случаев.
Также в нетрезвом виде водители садились за руль машин Toyota и Hyundai – 11 и 6% случаев соответственно. Отдельно отмечается ситуация с ДТП на мотоциклах – 43,1% аварий из-за нетрезвых водителей приходятся на ИЖи, 30% – на "Уралы".
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