Свыше 1,6 тыс водителей с признаками опьянения задержали в мае в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 1,6 тысячи водителей с признаками опьянения были задержаны в столице в мае 2022 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Москвы.

Уточняется, что 713 водителей задержали с установленным состоянием опьянения, от прохождения освидетельствования отказались 852 автомобилиста. В ГИБДД уточнили, что также были задержаны 83 водителя, которые уже были лишены права управления за подобные нарушения, им грозит уголовная ответственность.

Водителей предупредили, что столичные госавтоинспекторы активно взаимодействуют с работниками питейных заведений и автозаправочных станций с целью получения информации о фактах управления транспортом нетрезвыми водителями.

Ранее стало известно, что определены автомобили, в которых чаще всего попадаются нетрезвые водители. Так, инспекторы чаще всего останавливали водителей за рулем автомобилей ВАЗ. Нарушения правил дорожного движения владельцы таких машин допускали в 28% случаев.

Также в нетрезвом виде водители садились за руль машин Toyota и Hyundai – 11 и 6% случаев соответственно. Отдельно отмечается ситуация с ДТП на мотоциклах – 43,1% аварий из-за нетрезвых водителей приходятся на ИЖи, 30% – на "Уралы".

