ГИБДД Москвы приостановила выдачу прав и регистрацию машин

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Подразделения ГИБДД Москвы не будут выдавать водительские удостоверения в воскресенье, 26 июня. Также недоступна регистрация автомобилей, передает РИА Новости.

Оказание услуг будет приостановлено в связи с техническими работами по обслуживанию информационных систем МВД России.

Граждане, которые записались на прием заранее, до ограничений, смогут получить запрошенные услуги как в электронном виде, так и в порядке живой очереди.

В Госавтоинспекции Москвы подчеркнули, что административные процедуры будут проводиться в обычном режиме.

Ранее в июне сообщалось, что регистрационные подразделения Москвы начали присваивать автомобилям госномера новой серии. Теперь машины в столице регистрируют с кодом региона 977.