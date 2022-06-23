В ГИБДД предупредили о последствиях нехватки автозапчастей в России

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Нехватка запчастей и проблемы с техническим обслуживанием машин из-за санкций могут привести к ухудшению технического состояния автомобилей, заявляет ТАСС со ссылкой на замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Владимира Кузина.

В связи с этим он призвал всех участников дорожного движения в первую очередь уделять внимание состоянию своих транспортных средств.

Ранее сообщалось, что российские автодилеры столкнулись с нехваткой фирменных моторных масел из-за ухода 30 зарубежных брендов. Речь идет о рекомендованных к использованию зарубежными концернами оригинальных маслах с импортными присадками.

Директор департамента послепродажного обслуживания ГК "АвтоСпецЦентр" Игорь Серебряков рассказал, что около 70% российских сервисных центров в апреле испытывали дефицит запчастей и комплектующих для двигателей.

Он уточнил, что свыше 30 европейских, японских и американских брендов, которые специализируются на запчастях и расходниках, приостановили работу с российским авторетейлом. Порядка 30 азиатских марок продолжают поставки своей продукции.