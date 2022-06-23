В ГИБДД предупредили о последствиях нехватки автозапчастей в России

Фото: depositphotos/kalinovsky
Нехватка запчастей и проблемы с техническим обслуживанием машин из-за санкций могут привести к ухудшению технического состояния автомобилей, заявляет ТАСС со ссылкой на замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Владимира Кузина.
В связи с этим он призвал всех участников дорожного движения в первую очередь уделять внимание состоянию своих транспортных средств.
Ранее сообщалось, что российские автодилеры столкнулись с нехваткой фирменных моторных масел из-за ухода 30 зарубежных брендов. Речь идет о рекомендованных к использованию зарубежными концернами оригинальных маслах с импортными присадками.
Директор департамента послепродажного обслуживания ГК "АвтоСпецЦентр" Игорь Серебряков рассказал, что около 70% российских сервисных центров в апреле испытывали дефицит запчастей и комплектующих для двигателей.
Он уточнил, что свыше 30 европейских, японских и американских брендов, которые специализируются на запчастях и расходниках, приостановили работу с российским авторетейлом. Порядка 30 азиатских марок продолжают поставки своей продукции.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: