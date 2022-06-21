Московские водители начали получать госномера новой серии

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Регистрационные подразделения Москвы начали присваивать автомобилям госномера новой серии, сообщает издание Autonews.ru.
Теперь машины регистрируют с кодом региона 977, вдобавок к уже существующим 77, 97, 99, 177, 197, 199, 277, 299, 777 и 799.
В Управлении ГИБДД Главного управления МВД России по Москве подтвердили выдачу новых регистрационных номеров. По заявлению ведомства, операция выполняется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.
Один из таких документов – ГОСТ Р 50577-2018. Согласно обозначенным в нем нормам, буквенные символы в госномерах должны быть ограничены набором А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т и У. При этом количество номеров в каждом из кодов региона не может превышать определенное количество вариантов буквенно-цифровых наборов.
В июне МВД РФ сообщило, что в России планируется создать новый ресурс для проверки водительских удостоверений. Сведения о выданных документах будут поступать в цифровой профиль гражданина на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
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