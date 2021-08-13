Более половины россиян верят в автомобильные приметы – опрос

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Более половины россиян верят в автомобильные приметы, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование компании "СберАвто".
В исследовании "СберАвто" приняли участие 1 300 автолюбителей из разных регионов России. О существовании автомобильных примет знает подавляющее большинство респондентов (86%). Из них суеверны 59%.
Самая популярная примета, в которую верят автомобилисты, – связь между мытьем машины и вероятностью дождя. О таком суеверии слышали 58% опрошенных. Из них 36% считают примету правдивой.
Второе по популярности суеверие касается птичьего помета на автомобиле. 36% респондентов верят, что это принесет владельцу машины деньги или счастье.
В "ранимость" автомобилей, которые могут обидеться и сломаться, если обсуждать в салоне их скорую продажу, верят 23% опрошенных.
Каждый пятый респондент (19%) считает необходимым "обмыть" новый автомобиль. Верящие в эту примету люди убеждены, что в противном случае машина не прослужит долго.
В возможность потерять удачу вместе с мусором, верят всего 12% автомобилистов. 8% респондентов полагают, что радоваться свободным дорогам нельзя: тут же встанешь в затор.
Лишь 6% опрошенных верят в несчастливые госномера с шестерками. Еще 4% респондентов убеждены, что свист в салоне приведет к встрече с сотрудником ГИБДД.
В июле стало известно, что в России может появиться собственная линейка экомобилей. Минпромторг собирается обязать российских автопроизводителей выпускать долю "зеленых" моделей, к которым относятся электрокары.
Однако лишь треть россиян верит, что отечественный автопром когда-нибудь сможет выйти на уровень зарубежного.
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