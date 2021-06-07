Назван день недели, в который рождаются самые счастливые и богатые люди

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Специалисты считают, что предсказать судьбу можно даже по дню недели, в который родился человек. Об этом сообщает "Пятый канал".

Так, по словам экспертов, те, кто родился в понедельник, являются везунчиками, которых ждут длинный жизненный путь и головокружительный успех.



Отмечается, что рожденным во вторник повезло гораздо меньше. Им реже выпадает счастливый случай, радостные известия не обрушиваются внезапно, кроме того, вдохновение не появляется само по себе.

Среда является хорошим днем для того, чтобы появиться на свет. Рожденные в середине недели, если верить приметам, будут здоровыми до преклонных лет, и в делах им будет сопутствовать удача.

Родиться в четверг, по словам специалистов, тоже хороший знак. Не зря именно в этот день в былые времена начинали работы в поле и выдавали дочерей замуж. Так, везунчики, которые впервые увидели мир в этот день, обречены получать подарки судьбы до конца жизни.

Отмечается, что последнего буднего дня во всем мире принято ждать с нетерпением. Однако родиться в это время – скорее невезение. В такой день вообще не стоит начинать что-то важное, например новый проект на работе, бракосочетание, путешествие и другое. В пятницу чаще обычного происходят аварии и неприятные инциденты, считают знатоки примет.

Долгожданный выходной после трудной рабочей недели является отличным моментом для начала жизненного пути. Примечательно, что в этот день рождаются творческие, тонкие натуры, которые зачастую наделены каким-то талантом, особым обаянием, даже даром ясновидения.

Рожденный в конце недели ребенок станет не только радостью для своих родителей, но и крепкой опорой для них на всю жизнь. Помимо этого, ему будет сопутствовать удача в делах и в любви, он с готовностью сам станет благодетелем для страждущих.

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