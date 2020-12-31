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Общество

15:57

Россияне рассказали, будет ли 2021 год лучше уходящего

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

50% опрошенных россиян уверены, что 2021 год будет лучше уходящего. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".

Отмечается, что этот показатель является самым большим за все время наблюдений. В то же время 12% опрошенных считают, что 2021 год будет хуже 2020-го. 28% респондентов убеждены, что следующий год будет таким же, как и уходящий.

Также россияне ожидают в следующем году повышения зарплат, снижения цен, улучшения экономики и окончания пандемии. Те, кто разделяет пессимистические настроения, ждут роста цен, ухудшения в экономике и уровня жизни.

Ранее стало известно, что россияне чаще всего искали вакансии на должность охранника, водителя и уборщицы в 2020 году. Также популярность имели должности грузчика, сварщика, продавца, бухгалтера, курьера и администратора.

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