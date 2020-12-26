Россияне составили список важнейших дел на последние дни 2020 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Россияне рассказали, как намерены провести последнюю неделю перед Новым годом. Об этом сообщается в исследовании портала SuperJob, передает --[rss.rbc.ru]-[top_stories_brief_news]]РБК.
Чаще всего респонденты отвечали, что намерены купить подарки родным и друзьям. Такой вариант времяпрепровождения выбрали 12% опрошенных. Чаще так отвечали женщины – 15% против 8%.
Востребованным в предновогоднюю неделю также является ремонт – его рассчитывают завершить 6% ответивших. Еще 2% заявили, что намерены похудеть и погасить долги.
Об отсутствии важных дел перед Новым годом заявили 16% опрошенных. А затруднились ответить на вопрос сразу 18% участников исследования.
Опрос SuperJob был проведен в период с 17 по 22 декабря. В нем приняли участие 1 600 респондентов во всех федеральных округах.
В Москве накануне запустили новогодний транспорт. Украшенные к Новому году машины осмотрел мэр столицы Сергей Собянин.
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