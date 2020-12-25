Москвичам упакуют подарки и угостят кофе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Оператор мобильной связи Tele2 пригласил жителей столичного региона воспользоваться предложениями сети в торговых точках и выпить кофе в подарок, сообщает пресс-служба компании.

Акция действует в восьми салонах. В торговых точках клиентам предложат напиток за предъявление на кассе чека за покупку от 500 рублей.

Кроме того, горожанам предложат услугу по новогодней упаковке подарков. Сотрудники в брендированных зонах помогут выбрать бумагу и украшения. В салонах Tele2 также установят AR-инсталляцию из подарков.

Перед Новым годом оператор запустил виртуального помощника Мию, которая поможет клиентам порадовать близких. Алгоритм оценит вкусы и предпочтения пользователя, а затем покажет подходящие варианты. В числе возможных подарков – цифровые подписки, музыкальные сервисы, пакеты интернета и другое.