Москвичам упакуют подарки и угостят кофе

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Оператор мобильной связи Tele2 пригласил жителей столичного региона воспользоваться предложениями сети в торговых точках и выпить кофе в подарок, сообщает пресс-служба компании.
Акция действует в восьми салонах. В торговых точках клиентам предложат напиток за предъявление на кассе чека за покупку от 500 рублей.
Кроме того, горожанам предложат услугу по новогодней упаковке подарков. Сотрудники в брендированных зонах помогут выбрать бумагу и украшения. В салонах Tele2 также установят AR-инсталляцию из подарков.
Перед Новым годом оператор запустил виртуального помощника Мию, которая поможет клиентам порадовать близких. Алгоритм оценит вкусы и предпочтения пользователя, а затем покажет подходящие варианты. В числе возможных подарков – цифровые подписки, музыкальные сервисы, пакеты интернета и другое.
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