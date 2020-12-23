Врач рассказал, как дарить подарки на Новый год безопасно

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Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в беседе с Москвой 24 заявил, что лучше всего в преддверии Нового года пользоваться бесконтактным способом преподнесения подарков. Хотя в целом, по словам специалиста, большой опасности заразиться через презенты нет.
"Ну если уж совсем заморочиться, то лучше передавать подарки бесконтактным путем. То есть подошли к двери, оставили подарок, отошли от двери, позвонили, человек вышел и забрал. Также в этом году стоит максимально стараться использовать возможности служб доставки", – рассказал врач.
По его мнению, основная угроза лежит не в передаче коронавируса контактным путем через поверхности подарков, а в личном контакте людей в процессе дарения.
Однако при этом Водовозов отметил: если у дарителя возникли симптомы простуды или имеется подтвержденный тест на коронавирус, то при упаковке подарков в обязательном порядке стоит пользоваться маской, перчатками, а также обработать поверхности презента антисептическим средством.
Ранее эксперт рассказал о подарках, которые не стоит дарить на Новый год. Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова посоветовала отказаться от покупки таких заурядных презентов, как дешевые сладости, банные принадлежности и канцелярские товары.
Также в преддверии праздников в Минздраве рекомендовали не совмещать алкоголь и сладости. "Нельзя заедать алкоголь конфетами, потому что сахар и алкоголь конкурируют в переработке, в метаболизме организма, продукты полураспада только задерживаются", – заявил внештатный психиатр-нарколог ведомства Евгений Брюн.
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