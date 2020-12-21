Эксперт назвал подарки, которые не стоит дарить на Новый год

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К выбору новогодних подарков следует отнестись с особым вниманием, отказавшись от покупки таких заурядных презентов, как дешевые сладости, банные принадлежности и канцелярские товары, рассказала президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова. Об этом сообщает News.ru.

Как отметила эксперт, такие вещи могут натолкнуть получателя на мысль, что вы подошли к выбору сюрприза без учета его интересов и купили подарок между делом. Кроме того, моветоном считается дарить на Новый год подарочные сертификаты и парфюм, за исключением тех случаев, когда получатель подарка аккуратно намекал на то, какие именно духи он бы хотел заполучить.

"Также стоит отметить, что по правилам этикета одежду, и в частности галстуки, можно дарить только очень близким людям. Речь идет о тех, кого мы подпускаем к себе на расстояние ближе 35 сантиметров, а значит, и позволяем обнимать. По этикету ве. По этикету, вещи, которые прикасаются к телу, могут быть преподнесены только теми, кому человек разрешает себя трогать. Однако исключением являются ювелирные украшения, так как это статусный подарок", – пояснила Холгова.

По словам специалиста, следует быть предельно осторожными и с подарками ручной работы, поскольку многие люди, увлеченные рукоделием, рисованием или выпечкой, переоценивают свои таланты. В таком случае новогодний сюрприз может обернуться для получателя испорченным настроением, ведь тогда родным и близким придется из вежливости высоко оценить презент, который не принес им никакой радости. Как отметила эксперт, предметы собственного творчества стоит дарить на праздники лишь в том случае, если они действительно претендуют на звание произведения искусства.

В список безошибочных подарков для хороших знакомых или коллег входят упакованные сладости (предпочтительнее ручной работы), хорошее шампанское, дорогие канцелярские товары, предметы живописи, книги, столовое серебро и фарфор.

Холгова отметила, что шампанское по правилам этикета является наиболее уместным подарком, даже если вы знаете, что адресат не употребляет алкоголь. Другие же виды спиртных напитков дарить можно лишь в том случае, если получатель подарка занимается их коллекционированием.

Ранее сервис "Яндекс.Маркет" составил список наиболее популярных у россиян подарков на Новый год. Традиционно наибольший рост спроса приходится на электронику. Второе место заняли товары для дома: посуда, наборы ножей, сковороды, столовые сервизы. Третьими по популярности стали товары для красоты, в число которых входят маски для лица, патчи для глаз и филлеры для волос.