Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московское центральное кольцо (МЦК) перейдет на круглосуточный режим работы в новогоднюю ночь. Об этом говорится на сайте Московской железной дороги (МЖД).

"С 31 декабря на 1 января МЦК будет работать круглосуточно. Это позволит пассажирам в новогоднюю ночь передвигаться по городу на "Ласточках", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь для пассажиров метро и МЦК проезд будет бесплатным. По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, весь столичный транспорт традиционно украшен к предстоящим праздникам.

В период праздников количество сотрудников службы безопасности на станциях Московского метрополитена и в досмотровых зонах увеличится на 20%. Также будут усилены меры безопасности в подземке. За смену следить за порядком и проверять обязательное наличие масок и перчаток у пассажиров будут 1,6 тысячи человек.