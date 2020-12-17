В праздники число сотрудников службы безопасности в столичном метро увеличат на 20%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В период новогодних праздников количество сотрудников службы безопасности на станциях Московского метрополитена и в досмотровых зонах увеличится на 20%, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Также будут усилены меры безопасности в подземке. За смену следить за порядком и проверять обязательное наличие масок и перчаток у пассажиров будут 1,6 тысячи человек.

В ведомстве также планируют плотно взаимодействовать с дежурными подразделениями управления ФСБ России по Москве и с Ространснадзором.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что власти Москвы не будут ограничивать часы работы метро и МЦК в новогоднюю ночь.

Ранее глава социального комитета Совфеда Инна Святенко посоветовала россиянам из-за пандемии коронавируса провести Новый год дома, а каникулы – на природе.