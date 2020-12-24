Собянин предложил москвичам поздравить друзей виртуальной открыткой

09:35
Фото: sobyanin.ru
Сергей Собянин предложил москвичам поздравить друг друга с Новым годом с помощью открытки в социальной сети. Об этом он написал в своем блоге.
"Если вы хотите поздравить с наступающим Новым годом своих родственников, друзей, знакомых и просто всех москвичей, можно сделать это прямо сейчас. Отправьте им поздравительную открытку, подписав ее с помощью социальных сетей", – написал Собянин.
Он уточнил, что все открытки будут опубликованы на его сайте. По словам мэра, хотя 2020 год принес серьезные испытания, городу удалось немало сделать для развития Москвы.
Он выразил надежду, что в уходящем году нашлось место для приятных событий и в личной жизни москвичей. Собянин призвал жителей столицы помнить хорошее. Также он пожелал, чтобы все плохое скорее забылось.
"От всей души желаю вам крепкого здоровья и благополучия в наступающем, 2021 году!
С Новым годом!" – заключил мэр.
Ранее в детских больницах Москвы стартовала акция "Добрая елка". Детям подарят развивающие игрушки, настольные игры, головоломки, наборы для рисования и раскраски, а также наборы для творчества, пазлы и книги из серии "Школьная библиотека". Мероприятия пройдут в столице с 21 по 28 декабря.
Акцию проведут в 15 медицинских учреждениях, в том числе в инфекционной клинической больнице № 6, научно-практическом центре психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой, детской клинической больнице святого Владимира и других. Мероприятия в каждой больнице пройдут при соблюдении всех мер безопасности.
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