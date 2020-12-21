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В детских больницах Москвы стартовала акция "Добрая елка", говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Новый год – праздник, который в первую очередь ждут дети. Поэтому, несмотря на некоторые ограничения, мы не должны лишать наших маленьких пациентов новогоднего чуда. Для них это сейчас очень важно, ведь положительные эмоции способствуют выздоровлению. Мы подготовили 6,5 тысячи подарков для пациентов детских больниц разных возрастов", – рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она подчеркнула, что детям подарят развивающие игрушки, настольные игры, головоломки, наборы для рисования и раскраски, а также наборы для творчества, пазлы и книги из серии "Школьная библиотека". Мероприятия пройдут в столице с 21 по 28 декабря.
Акцию проведут в 15 медицинских учреждениях, в том числе в инфекционной клинической больнице № 6, научно-практическом центре психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой, детской клинической больнице святого Владимира и других. Мероприятия в каждой больнице пройдут при соблюдении всех мер безопасности.
В прошлом году московские спасатели в образе Дедов Морозов и Снегурочек устроили праздник для пациентов Морозовской детской больницы. Волшебный десант из 60 персонажей приземлился на крышу медучреждения. Снегурочки забрались в здание при помощи пожарных подъемников.
Улицы Москвы нарядили к празднику
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