Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

12:52

Десант Дедов Морозов приземлился на крышу Морозовской больницы

общество медицина праздники Новый год

12:52

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Московские спасатели в образе Дедов Морозов и Снегурочек устроили праздник для пациентов Морозовской детской больницы. В четверг, 27 декабря, праздничный десант из 60 персонажей приземлился на крышу медучреждения, сообщила пресс-служба департамента ГОЧСиПБ Москвы.

Спасатели и пожарные поздравили маленьких пациентов с наступающим Новым годом. В 12:00 они приземлились на крыше больницы и с помощью снаряжения оказались в окнах палат. Снегурочки забрались в здание при помощи пожарных подъемников.

Накануне в Морозовской больнице провели детский новогодний утренник. К детям в гости заглянул Дед Мороз в компании поросят – символов 2019 года. Художники-волонтеры расписали окна вестибюлей корпусов и палат, украсили интерьер, в новом корпусе нарядили новогоднюю елку, сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Десант Дедов Морозов поздравил с Новым годом пациентов Морозовской больницы

Также в клинике пройдет фестиваль "Зима в Морозовке" до 19 января. В программе будут конкурсы, мастер-классы и выступления артистов.

общество медицина праздники Новый год

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика