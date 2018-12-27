Десант Дедов Морозов приземлился на крышу Морозовской больницы

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Московские спасатели в образе Дедов Морозов и Снегурочек устроили праздник для пациентов Морозовской детской больницы. В четверг, 27 декабря, праздничный десант из 60 персонажей приземлился на крышу медучреждения, сообщила пресс-служба департамента ГОЧСиПБ Москвы.

Спасатели и пожарные поздравили маленьких пациентов с наступающим Новым годом. В 12:00 они приземлились на крыше больницы и с помощью снаряжения оказались в окнах палат. Снегурочки забрались в здание при помощи пожарных подъемников.

Накануне в Морозовской больнице провели детский новогодний утренник. К детям в гости заглянул Дед Мороз в компании поросят – символов 2019 года. Художники-волонтеры расписали окна вестибюлей корпусов и палат, украсили интерьер, в новом корпусе нарядили новогоднюю елку, сообщил портал мэра и правительства Москвы.



Десант Дедов Морозов поздравил с Новым годом пациентов Морозовской больницы

Также в клинике пройдет фестиваль "Зима в Морозовке" до 19 января. В программе будут конкурсы, мастер-классы и выступления артистов.