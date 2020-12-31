Названы самые популярные вакансии россиян в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Россияне в уходящем году чаще всего искали вакансии на должность охранника, водителя и уборщицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис "Работа.ру".

Аналитики сервиса провели собственное исследование, в результате которого выяснили, что россияне также активно интересовались вакансиями бухгалтера, продавца, грузчика, сварщика, администратора и курьера.

Помимо этого, жители РФ искали подработку, работу на дому, на складах и для студентов, а также в транспортной сфере и в производстве.

Ранее сервис быстрого поиска работы и сотрудников Worki совместно с исследовательской компанией ResearchMe провел опрос и выяснил, что около 15% респондентов будут работать в новогоднюю ночь. Еще 39% опрошенных планируют выйти на работу с 4 января.

В праздники будут работать менеджеры по продажам, продавцы-кассиры, администраторы магазинов, водители, логисты, кондукторы, полицейские, сотрудники МЧС и работники коммунальных служб, говорится в материале.