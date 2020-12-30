Названы профессии работающих в Новый год россиян

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Сервис быстрого поиска работы и сотрудников Worki совместно с исследовательской компанией ResearchMe провел опрос и выяснил, что около 15% респондентов будут работать в новогоднюю ночь. Об этом сообщает газета "Известия".
Согласно исследованию, 39% опрошенных планируют выйти на работу с 4 января. В праздники будут работать менеджеры по продажам, продавцы-кассиры, администраторы магазинов, водители, логисты, кондукторы, полицейские, сотрудники МЧС и работники коммунальных служб, говорится в материале.
Отмечается, что 14% респондентов, преимущественно это мужчины от 25 до 34 лет, заинтересованы в том, чтобы в праздничные дни зарплата была увеличена. Также большинство работающих в ночь с 31 декабря на 1 января планируют позвонить семье и друзьям по видеосвязи.
Ранее было представлено исследование сервиса "Работа.ру" и "СберИндекса", в котором специалисты оценили более 18 миллионов резюме и 200 тысяч вакансий соискателей в декабре 2020 года. Эксперты полагают, что в 2021 году наиболее востребованными на рынке труда станут медработники, фармацевты, специалисты IT-области и представители массовых специальностей (водители, продавцы, комплектовщики, курьеры, логисты). Согласно прогнозу, также в будущем году сохранится тренд на дистанционную работу.
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