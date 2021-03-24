Исследование показало, во сколько просыпаются миллионеры

Фото: depositphotos/coffeekai

Большая часть российских предпринимателей, которые зарабатывают более миллиона рублей в месяц, просыпаются раньше 7 утра. Об этом свидетельствуют данные исследования компании "Like Центр" и маркетингового агентства DM Agency, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что среди тех, кто получает от 200 до 500 тысяч рублей, часть любителей поспать больше. 37% опрошенных отметили, что встают в период с 7 до 9 утра. Кроме того, 5% предпринимателей с доходом до 500 тысяч рублей просыпаются после 12 часов дня. Среди бизнесменов, чей доход менее 200 тысяч рублей в месяц, только 30% встают рано утром.



Помимо этого, специалисты выяснили, что наемные работники, планирующие открыть свой бизнес, любят поспать подольше. Из тех, чей заработок составляет до 50 тысяч рублей в месяц, 46% поднимаются в период с 7 до 9 утра, 41% – до 7 утра. Среди людей с доходом выше 100 тысяч рублей 56% просыпаются до 7 утра, а в период с 7 до 9 утра встают лишь 37%.



Стало известно, что свободное время действующие бизнесмены и наемные работники проводят по-разному. Предприниматели чаще находят возможность для занятий физическими нагрузками (57,5%), досуга с семьей (66,9%), походов в рестораны и кино (26,6%). В свою очередь, наемные работники чаще читают книги (63,8%), смотрят телевизор и сериалы (45,2%), встречаются с друзьями (37,8%), а также проводят время в социальных сетях (49,3%).

Ранее сообщалось, что за последний год количество россиян, интересующихся вакансиями с удаленным графиком работы, увеличилось почти в шесть раз. Эксперты уверены, что это связано с последствия пандемии коронавируса и полученным опытом дистанционной работы. Такой формат позволил сотрудникам освободить больше времени для личных дел, а работодателям – экономить на производственных затратах.