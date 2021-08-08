Почти половина россиян не готова доверить лечение людей искусственному интеллекту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Каждый пятый россиянин готов доверить свое лечение искусственному интеллекту (ИИ), сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование портала Superjob.

Только 5% из числа опрошенных выразили уверенность в том, что на алгоритмы искусственного интеллекта можно переложить постановку диагнозов и назначение лечения пациентам. Еще 37% россиян высказались в пользу частичного применения этих функций искусственного интеллекта. Аргументируется это тем, что искусственный разум способен использовать общую базу данных, значительно превышающую опыт конкретного специалиста.

Однако почти половина участников опроса (44%) с такими идеями не согласны и считают, что доверить ИИ лечение людей нельзя. По их мнению, требуемые для этого технологии еще необходимо дорабатывать и развивать. Вместе с тем они отмечают личную поддержку доктора как важную часть борьбы с заболеванием.

В ситуации собственной болезни довериться лечению машинного интеллекта согласны 22% участников против 78%, предпочитающих внимание и решение врача.

И в общем, и касаемо личного здоровья в возможности цифровой медицины мужчины верят охотнее женщин, а молодежь до 24 лет – чаще, чем опрошенные старше 45.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты исследования, направленного на выявление отношения россиян к роботизации. Более половины жителей страны к замене людей на рабочих местах роботами относятся отрицательно.

