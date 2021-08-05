Более половины россиян против роботизации на рабочих местах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты исследования, направленного на выявление отношения россиян к роботизации. Более половины жителей страны к замене людей на рабочих местах роботами относятся отрицательно.

Негативно к роботизации относится 51% от общего числа опрошенных. В большей степени отрицательное отношение наблюдается у молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет (59%).

А вот респонденты возрастной группы 60 лет и старше считают роботизацию положительным явлением (55%). Почти половина россиян, поддержавших замену сотрудников на роботов, имеют высшее или неполное высшее образование (48%).

При этом граждане почти единодушно сходятся во мнении, что их рабочие обязанности не сможет выполнить робот (70%). Еще 23% опрошенных согласны, что робот способен заменить их на работе частично. И всего 5% полагают, что процесс их работы можно полностью роботизировать.

Ранее детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец заявила, что большинство россиян против участия роботов в образовательном процессе. По мнению уполномоченной по правам ребенка, искусственный интеллект не сможет объективно оценивать знания учащихся.