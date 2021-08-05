Более половины россиян против роботизации на рабочих местах

12:40
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты исследования, направленного на выявление отношения россиян к роботизации. Более половины жителей страны к замене людей на рабочих местах роботами относятся отрицательно.
Негативно к роботизации относится 51% от общего числа опрошенных. В большей степени отрицательное отношение наблюдается у молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет (59%).
А вот респонденты возрастной группы 60 лет и старше считают роботизацию положительным явлением (55%). Почти половина россиян, поддержавших замену сотрудников на роботов, имеют высшее или неполное высшее образование (48%).
При этом граждане почти единодушно сходятся во мнении, что их рабочие обязанности не сможет выполнить робот (70%). Еще 23% опрошенных согласны, что робот способен заменить их на работе частично. И всего 5% полагают, что процесс их работы можно полностью роботизировать.
Ранее детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец заявила, что большинство россиян против участия роботов в образовательном процессе. По мнению уполномоченной по правам ребенка, искусственный интеллект не сможет объективно оценивать знания учащихся.
"Wow эффект": в соцсетях обсуждают прорыв из мира роботов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: