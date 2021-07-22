Омбудсмен выступила против проверки домашних заданий школьников роботами

10:33
Фото: depositphotos/alebloshka
Большинство россиян выступают против того, чтобы в образовательном процессе были задействованы роботы, рассказала детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец. Она считает, что искусственный интеллект не сможет правильно оценить знания ребенка.
"Одно дело, когда проверяется бланк ЕГЭ и ОГЭ, <...> и совсем другое, когда задание выполнено письменно в тетради. Робот не сможет различить почерк ребенка или какие-то другие аспекты и просто будет ставить не соответствующую знаниям оценку", – приводит ее слова "Газета.ру".
По мнению Волынец, это может привести к грубым нарушениям, в том числе права ребенка на получение обратной связи в вопросе его знаний. Она подчеркнула, что нельзя заменить общение школьника и учителя и если роботизация коснется и других аспектов обучения, то системе образования придет конец.
Ранее сообщалось, что до 2030 года Минпросвещения в рамках цифровизации образования планирует внедрить в школах систему автоматической проверки искусственным интеллектом как минимум 50% домашних заданий.
Также ведомство подготовило концепцию эксперимента по внедрению цифрового профиля учащихся. Предполагается, что он будет обязательным и появится при первом обращении за образовательной услугой. Портфолио будет пополняться всеми достижениями учащихся.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: