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Технологии

10:33

Омбудсмен выступила против проверки домашних заданий школьников роботами

образование технологии

Фото: depositphotos/alebloshka

Большинство россиян выступают против того, чтобы в образовательном процессе были задействованы роботы, рассказала детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец. Она считает, что искусственный интеллект не сможет правильно оценить знания ребенка.

"Одно дело, когда проверяется бланк ЕГЭ и ОГЭ, <...> и совсем другое, когда задание выполнено письменно в тетради. Робот не сможет различить почерк ребенка или какие-то другие аспекты и просто будет ставить не соответствующую знаниям оценку", – приводит ее слова "Газета.ру".

По мнению Волынец, это может привести к грубым нарушениям, в том числе права ребенка на получение обратной связи в вопросе его знаний. Она подчеркнула, что нельзя заменить общение школьника и учителя и если роботизация коснется и других аспектов обучения, то системе образования придет конец.

Ранее сообщалось, что до 2030 года Минпросвещения в рамках цифровизации образования планирует внедрить в школах систему автоматической проверки искусственным интеллектом как минимум 50% домашних заданий.

Также ведомство подготовило концепцию эксперимента по внедрению цифрового профиля учащихся. Предполагается, что он будет обязательным и появится при первом обращении за образовательной услугой. Портфолио будет пополняться всеми достижениями учащихся.

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